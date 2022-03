Loup - Le loup qui voulait être le roi du carnaval

C’est le jour du grand carnava-Loup… et pas de chance pour Loup : tous les meilleurs déguisements sont déjà pris par ses amis ! En plus, cette année, celui qui aura le déguisement le plus fabuloup, sera élu « Roi du carnaval » ! Oh… Mais ça c’est pour Loup ! En plus, il a une petite idée de génie : il va changer de tête pour que personne ne le reconnaisse ! Et zou, il file dans la forêt demander conseil à Gratouille… Comme elle se transforme quand elle a peur, elle a sûrement une idée pour l’aider ! Mais oui, c’est trop facile : elle connaît justement une potion de transformation… à base de pétales de plantes carnivores ! Mais une fois la potion avalée, Loup a les poils qui triplent de volume et tout le monde prend peur en le voyant !