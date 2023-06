Loup - Le loup qui voulait être maître d'école

Loup adore enseigner des choses à ses amis alors c’est décidé, il va devenir maître d’école ! Le voilà dans la classe face à tous ses élèves passionnés : car Loup n’est pas un maître comme les autres, il est gai, inspiré, il enseigne des choses incroyables… et même des choses fausses ! Emporté par sa passion, il raconte en effet à Hippolette que les étoiles filantes sont juste de petits lutins lumineux qui tombent sur Terre et se cachent dans la nature… Il n’en faut pas plus à la baroudeuse pour organiser une classe nocturne avec tous les élèves, afin d’assister en vrai de vrai, à cette extraordinaire descente de lutins… Mais comment va s’en sortir Maître Loup ? Car ce soir, il joue sa crédibilité et sa réputation…