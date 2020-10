Loup - Le loup qui voulait être nounou

Gouzi gouzi câlin … Loup adorerait être nounou ! Et ça tombe bien, on lui confie un beau bébé hérisson dont il décide de s’occuper comme une mère poule ! Biberons, couches culottes, promenades en poussette, berceuses pour les dodos, Loup se donne à fond dans son rôle de nounou… mais commence à trépigner aussi… Car dehors, ses amis font une partie de basket et il aimerait beaucoup y participer…