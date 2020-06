Loup - Le Loup qui voulait être policier

Alfred déboule en roulant comme un fou sur sa trottinette ! Et ce qui devait arriver arriva… il provoque un accident et renverse Louve ! Plus de peur que de mal. Témoin de l’accident, Loup décide d’agir, il faut des règles pour la sécurité de tous… et quelqu’un pour les faire respecter : « Par tous mes poils de Loup ça y est, je sais ! Je veux être policier ! » Casquette sur la tête et sifflet à la bouche, Loup veille au strict respect de la loi et n’hésite pas à prendre les mesures qui s’imposent.