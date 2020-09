Loup - Le Loup qui voulait être roi

Loup reçoit plein de gentilles attentions de ses amis pour le jour de sa fête, on le gâte, on le bichonne… C’est trop bien ! On le traite comme un roi ! Oh mais oui, c’est ça, il veut être Roi ! Affublé d’une couronne, sceptre en main, Loup se comporte comme un petit chef et assaille son « peuple » de demandes incessantes et farfelues. Seulement à trop faire le roi, il se retrouve tout seul…