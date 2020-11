Loup - Le Loup qui voulait faire peur

Ce soir c’est Halloween et les amis de Loup préparent une super fête. Loup veut faire peur, et même super peur !! Alors il se cache parmi les plantes de Joshua, se faufile à l’intérieur du frigo de Gros-Louis, s’enfarine le museau pour surprendre Valentin… Mais à chaque fois ses amis le reconnaissent et ne s’effrayent pas. Raté ! Pour être véritablement terrifiant, il se déguise en fantôme. Cette fois ses amis ont vraiment peur, mais pas du tout de lui ! Et pourtant, ils ont une bonne raison d’avoir peur !