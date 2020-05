Loup - Le Loup qui voulait faire un film

Loup se sent l’âme d’un cinéaste et décide d’adapter le conte de Cendrillon pour réaliser avec ses amis un super film : « Cendrilouve » ! Casquette vissée sur la tête, caméra sous le bras et script en main, Loup réalisateur débarque sur le plateau. Chacun y met du sien, mais il se rend vite compte que ce n’est pas si facile de gérer une équipe, même – et surtout - quand il s’agit de ses amis !