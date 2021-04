Loup - Le loup qui voulait guérir la Vari-Yéti-Celle

Un terrible cri retentit dans toute la vallée : c’est Titi… couverte de curieux petits boutons rouges ! Ben qu’est-ce qui lui arrive ? Elle a attrapé la « Vari-Yéti-Celle » : une maladie qui ne touche que les Yétis… et qu’on ne peut soigner qu’avec de la bonne neige fraiche de son Himalaya natal ! Snif… elle doit retourner dans son pays ! Mais Loup a une idée pour aider son amie Yéti : il va guérir la Vari-Yéti-Celle ! Mais comment ? Hé bien… avec une potion anti-boutons de Gros-Louis, un remède de grand-mère de Louve et même une cabine anti-vari de Valentin ! Mais à chaque tentative, Loup met son grain de sel… et l’état de Titi empire !