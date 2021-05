Loup - Le loup qui voulait jouer à la tablette

Loup s’est blessé et doit rester assis à longueur de journée… Pour passer le temps, il demande à Valentin de lui fabriquer une tablette en bois… Loup s’amuse tellement avec sa tablette que tous ses amis en veulent une aussi : Valentin leur fabrique en urgence des tablettes mais rapidement, les nouveaux joueurs deviennent accrocs et ne sortent plus de chez eux… Loup réalise que la prairie s’est vidée et que tout ça est de sa faute, c’est lui qui a voulu une tablette en premier… Alors il n’a plus qu’une seule solution pour créer un électrochoc sur ses amis : il va leur faire croire qu’à force de jouer, il s’est transformé en tablette…