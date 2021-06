Loup - Le loup qui voulait monter un groupe de musique

Titi a retrouvé dans ses valises… sa « Corne d’Himalaya », dont le puissant son décoiffe Loup et Louve ! La Yéti adore sa Corne : ça lui rappelle tellement ses montagnes ! Et puis, elle a toujours rêvé d’en jouer dans un groupe, sans jamais oser… Hé mais ? Loup a une idée de génie : Il va monter un groupe de musique. Avec Titi, et Louve aussi ! Mais qu’est-ce qu’on joue comme musique ? Et Titi propose… de la musique de Yéti ! Avec un Yéti-Tam-Tam et un Marimba-Glagla ! C’est parti mon Yéti ! Mais attention à la catastrophe !