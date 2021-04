Loup - Le loup qui voulait peindre les nuages

Pour remonter le moral de son copain Joshua qui ne peut plus peindre à cause du temps gris, Loup a l’idée géniale… de peindre les nuages ! En rouge, en jaune, en vert… tout sauf en gris ! Euh, il veut peindre les nuages pour de vrai ? Mais oui, avec Loup, rien n’est impossible ! Et voilà Loup qui part à la pêche au nuage… saute dans un Hé-Loup-Coptère… et finit par utiliser des fusées de peintures, pour repeindre le ciel ! Sauf qu’il n’arrive qu’à repeindre les maisons de ses amis… Oups !