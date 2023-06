Loup - Le loup qui voulait protéger la nature

Loup aime prendre soin de la nature, à tel point qu’il décide de devenir son protecteur attitré ! Le voilà donc lancé dans une grande « tournée nature » pour bichonner plantes, fleurs, arbres etc… Mais c’est fatiguant d’arpenter la prairie et les forêts ! Loup décide de se faciliter la tâche : il embarque Scargot, l’escargot géant, dans sa grande tournée… Juché sur le géant animal, Loup ressemble maintenant à un chevalier écolo : il donne des conseils à ses amis sur leur façon de vivre en osmose avec la nature, il modifie ou nettoie la nature à sa guise, sans demander l’avis de personne…. Et tout à sa mission, il ne réalise pas qu’un être vert et étrange, une sorte de monstre de la nature, le suit et veut l’attaquer… Serait-ce Loup qui lui aurait donné naissance ? Loup, le chevalier 100% nature, n’est pas au bout de ses surprises…