Loup - Le loup qui voulait qu'on l'aime

Loup veut être le plus aimé de la prairie ! A l’aide d’un appareil à mesurer l’amour que lui a fabriqué Valentin (le Thermolove), Loup fait le tour de ses amis pour vérifier qu’ils l’aiment beaucoup, énormément ou à la folie… Mais rapidement, ces derniers se lassent de devoir buzzer continuellement sur le Thermolove, et ils finissent par se cacher quand Loup vient leur rendre visite… Au grand désespoir de Loup, la jauge du Thermolove se vide et se vide encore… Si Loup ne fait pas quelque chose en urgence, il va finir par être le moins aimé de toute la prairie… et ça c’est impossible !