Loup - Le loup qui voulait rendre tout le monde heureux Partie 1 - Loup, marchand de bonheur

Loup sent qu’il a le don de rendre les autres heureux, alors il décide de dédier sa vie à : faire le bonheur autour de lui ! Joyeux et léger, il arpente la prairie pour donner du bonheur aux amis… Loup du Bonheur tombe justement bien, car Gros-Louis a un soucis : il ne sait pas quoi faire pour surprendre Titi lors de leur anniversaire de rencontre, alors Loup du Bonheur lui propose d’écouter son coeur, pour savoir ce qui le rendrait vraiment heureux, lui… Gros-Louis décide aussitôt de devenir un « rockeur qui déchire » (le grand rêve qu’il n’a jamais osé réaliser) et de préparer une petite soirée rock acrobatique à Titi… Mais durant la nuit, une large silhouette squatte les jardins des amis et détruit des choses sur son passage : serait-ce Gros-Louis qui ne contrôle plus son bonheur ?