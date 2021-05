Loup - Le loup qui voulait rendre tout le monde heureux Partie 2 - Gros-Louis n'est plus Gros-Louis

Loup du Bonheur est réveillé en sursaut par ses amis en panique : tous ont cru voir Gros-Louis squatter leurs jardins dans la nuit, comment est-ce possible ? Loup du Bonheur ne leur dit rien de son petit « coaching du bonheur » de la veille. En revanche il se rend chez Gros-Louis pour tirer cette histoire au clair… Mais Gros-Louis jure qu’il n’a rien fait et qu’il a dormi toute la nuit… Loup du bonheur et les amis voudraient bien croire en sa bonne foi, mais alors : qui est le squatteur-destructeur ? Justement, Titi va le croiser par hasard sur les bords de la rivière : la yéti est tellement surprise de trouver devant elle un sosie de Gros-Louis version fille et hippopotame, qu’elle en tombe à la renverse dans la rivière…