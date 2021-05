Loup - Le loup qui voulait rendre tout le monde heureux Partie 3 - Bienvenue Hippolette

Loup du Bonheur et ses amis sauvent Titi d’une chute dans la grande cascade… Reste maintenant à faire la connaissance d’Hippolette, cette hippopotame, sosie de Gros-Louis qui squatte les jardins la nuit : baroudeuse sympathique mais assez brute de décoffrage, Hippolette avoue qu’elle est venue faire un tour dans la prairie entre deux visites de pays lointains… Loup va l’accueillir aussitôt chez lui, mais la cohabitation va tourner à la déconfiture : car Hippolette n’a pas beaucoup de manières et elle ne sait pas vivre en communauté… Loup, au bout du rouleau, va alors monter un gros mensonge pour donner envie à Hippolette de partir… Et en faisant ça, il va la rendre très triste… Pour un Loup du Bonheur, n’est-ce pas le pire ?