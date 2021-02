Loup - Le loup qui voulait sauver son bonhomme de neige

Loup a fabriqué un magnifique bonhomme de neige à son effigie. Mais voilà que les écureuils et les oiseaux essayent de lui voler ses attributs ! Loup n’ose plus quitter son bonhomme de neige et l’emmène même faire une descente en luge. Malheureusement, le bonhomme de neige lui échappe et Valentin a justement besoin de quelqu’un pour tester son bolide des neiges… Loup parviendra-t-il à sauver son bonhomme de neige ?