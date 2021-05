Loup - Le loup qui voulait savoir ce qu'on pense de lui

Loup surprend Louve et Gros-Louis en train de parler de lui. Très intrigué, Loup veut savoir ce qu’ils viennent de dire sur lui. Mais ses amis ne veulent rien lâcher. Et pour cause, ils préparent une petite surprise pour Loup. Mais ça, Loup ne s’en doute pas. Aidé par Titi, Loup décide alors de savoir ce que les copains pensent de lui. Et pour qu’on ne le reconnaisse pas, Loup se déguise et se fait passer pour son cousin Jacques, bûcheron de l’autre côté de la Montagnette.