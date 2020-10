Loup - Le Loup qui voulait vivre comme un Pharaon

Ah bon ? Il y avait des loups dans l’Égypte antique ? C’est décidé, Loup veut vivre comme un pharaon et demande à ses amis de l’aider à construire une pyramide. Le chantier titanesque dirigé par Valentin voit le jour dans le désert et offre à nos amis une bien belle aire de jeu. Après avoir appris à marcher de profil et s’être involontairement transformé en momie, Loup emmène tout le monde visiter la pyramide. Dommage qu’il soit parti sans le plan…