Loup - Le Loup qui voulait vivre la grande aventure de l'Amitié - 2ème partie

Les amis ne s’adressent plus la parole et cette situation déprime totalement Loup… Alors il décide de dépasser ses appréhensions et de leur dire, enfin, toute la vérité : si la luge s’est disloquée, c‘est sa faute ! Mais au lieu d’apaiser ses amis, ils les agacent encore plus : pourquoi n’avoir pas dit la vérité plus tôt… Cette fois, Loup n’a plus qu’une solution pour que ses amis redeviennent ses amis : tel un trappeur, il part en quête d’une fleur magique qui pousse uniquement au sommet de l’Himalaya, capable de rabibocher les pires ennemis : la Guimauve de l’Amitié…