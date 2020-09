Loup - Le Loup qui voulait voler

C’est plein d’émotion que Loup et ses amis libèrent l’oiseau qu’ils ont recueilli et soigné. Alors qu’ils l’observent prendre son envol et planer dans le ciel, Loup a une illumination : lui aussi veut voler ! Après quelques essais infructueux, ses amis l’aident à se constituer une improbable combinaison ailée à moteur. Grisé par l’ivresse des cieux, Loup ne remarque pas l’oiseau fou amoureux qui le prend en chasse…