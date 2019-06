Ahhh vivre dans les arbres, parler aux animaux, passer de lianes en lianes, libre comme le vent… Oui, Loup a décidé de vivre comme Tarzan ! Et comme il ne fait jamais les choses à moitié, il embarque Louve avec lui : elle sera sa Jane ! Au départ, la vie reliée à la nature a des tonalités sympathiques et plutôt rigolotes… Mais très vite, Louve s’agace de la maladresse et du manque de débrouillardise de son ami.