Le Loup qui voulait être bricoleur - Loup

Le plus grand des bricolos, c’est qui ? C’est Loup ! Auréolé par la réussite d’une mini réparation, Loup décide de se lancer dans le bricolage tous azimuts : repeindre la façade de Louve, réparer la toiture d’Alfred, poser des cadres chez Gros-Louis, rien n’arrête Loup… Et lorsqu’il s'agit de fabriquer un ascenseur pour grimper chez Valentin, il se sent carrément pousser des ailes… Dommage que ses compétences ne soient pas à la hauteur de ses ambitions. Si Loup avait su qu’en bricolant, il irait toucher les nuages…