Dans la forêt, Loup et ses amis découvrent une grotte dans laquelle une épée de chevalier est scellée dans un socle. Ni une ni deux, Loup veut s’en emparer, mais il n’est pas le seul : Louve, Alfred et Titi aussi aimeraient avoir l’épée ! Gros-Louis les arrête : seul l’élu, un chevalier fort, courageux et généreux, peut la prendre. Un grand tournoi est organisé pour déterminer lequel d’entre eux va essayer d’ôter l’épée de son socle le premier.