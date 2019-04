Le Loup qui voulait être détective - Loup

Au secours, on vient de cambrioler les garde-mangers de Loup et ses amis ! Un voleur dans la prairie ? Quelle horreur ! Loup décide de mener son enquête : chercher, argumenter, enquêter, soupçonner… Loup se sent l’âme d’un détective et n’hésite pas à asticoter ses amis pour connaître leur emploi du temps… Et lorsqu’il tire ses conclusions, un coupable apparaît clairement : Titi ! Pourtant lorsqu’il accuse publiquement cette dernière, Loup le détective réalise sa grosse bourde… surtout que pendant ce temps, le vrai voleur rôde toujours !