Le Loup qui voulait être devin - Loup

Impressionné par la boule de cristal d’un ancêtre de Gros-Louis, Loup décide de devenir lui-même un devin. Plus facile à dire qu’à faire. Loup a beau frotter la boule, la secouer dans tous les sens… Dans le cristal, il ne voit rien de spécial… Mais par un coup de chance, il arrive quand même à convaincre ses amis de ses pouvoirs ! … Et il n’aurait peut-être pas dû… Car à partir de ce moment, tous ses amis ont besoin de lui pour résoudre leurs problèmes. Et Loup ne veut pas les décevoir.