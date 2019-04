Gros-Louis, Valentin et Joshua jouent au basket mais l’équipe d’Alfred, avec Titi et Louve, se moque gentiment : « Laissez le terrain aux champions ! » Gros-Louis et ses copains leur laissent la place mais Loup s’interpose, pas d’accord : il parie avec Alfred que Gros-Louis et ses amis peuvent aussi être des champions du basket. Mieux encore, ils battront l’équipe d’Alfred ! Ah bon, mais comment ? Avec Coach Loup et son super entraînement ! Ça promet !