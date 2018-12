Mais quel est ce lieu sur la carte qui ne porte pas de nom ? Gros-Louis n’en sait rien, personne n’y est jamais allé. Il n’en faut pas plus à Loup pour s’emballer, il va devenir explorateur ! Et un grand s’il vous plait, prêt à affronter les aventures les plus périlleuses, aux côtés de Louve, sa fidèle amie. Au coeur de la forêt épineuse, Loup, plus gouailleur que téméraire, devra trouver le courage de sauver Louve du danger qu’elle court...