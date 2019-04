Le Loup qui voulait être garde du corps - Loup

Lorsque Louve lui dit qu’elle se sent en sécurité avec lui, Loup, fier comme un paon, décide qu’il sera son garde du corps. Hyper pro, il met des lunettes de soleil et porte une oreillette. Il campe devant chez Louve dès le petit matin. Il goûte son petit déjeuner pour lui éviter un empoisonnement. Il assure sa sécurité même sous la douche dans la cascade… Bientôt Louve s’exaspère : Loup ne la protège pas vraiment, il l’empêche de s’amuser et de vivre. Grrr ! Louve est furieuse. C’est bientôt lui qui va avoir besoin d’un garde-du-corps !