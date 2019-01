Loup et ses amis préparent un anniversaire-surprise pour Joshua. Ils ont pensé à tout… sauf au plus important : le gâteau !! C’est décidé, Loup sera pâtissier ! Jonglant avec les ingrédients pendant que Louve et Alfred tiennent Joshua à l’écart des préparatifs, Loup tente de son mieux de créer le plus beau des gâteaux d’anniversaire.