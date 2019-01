Le Loup qui voulait être pilote de course - Loup

Louve et Loup dévalent à toute berzingue la colline sur leurs trottinettes, oreilles au vent. Grisant ! Mais ça pourrait l’être encore plus avec des engins à moteur ! Ça y est, il sait, Loup veut être pilote de course et défie Louve de le battre sur la piste ! Pari tenu. Tandis que Valentin aide Loup à customiser sa trottinette, Joshua prépare la grosse cylindrée de Louve. Les deux amis se retrouvent sur la ligne de départ pour une course qui va s’avérer explosive…