Tout le monde le sait, quand on a besoin d’un plus grand que soi, Titi est toujours là pour aider ses amis. Et comme lui aussi veut aider, Loup a pris sa décision, il deviendra… Un géant ! Tous les moyens sont bons pour y arriver, mais les échecs s’empilent jusqu’à ce qu’enfin, Valentin lui offre une solution : Des échasses télescopiques !