Loup en est certain : il est le descendant de Gunnar le Viking ! Si gringalet soit-il ! Loup se roule dans la neige, comme un vrai Viking, boit du jus de hareng et lance des troncs d’arbre. Ça y est, il est prêt pour l’aventure : retrouver le fameux marteau de Gunnar et enfin arriver à planter un clou pour accrocher un cadre chez Gros-Louis ! Accompagné de Titi, Loup se lance dans une véritable saga qui le mènera jusqu’à l’île brumeuse !!