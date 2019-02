Apprenant que Louve et Titi ont rendez-vous ensemble le lendemain pour s’amuser et faire de trucs de filles, Loup veut se joindre à elles mais elles refusent… Loup se déguise alors en fille pour son plus grand malheur ! Car si Louve et Titi ont refusé, c’est avant tout pour des raisons que Loup n’imagine même pas !