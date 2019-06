La pauvre Titi est désespérée, elle est l’unique Yéti de la forêt et se sent seule…. Touché, Loup décide de devenir Yéti et ainsi remonter le moral de son ami. Et ça marche ! Titi retrouve son entrain naturel et invite Loup à vivre comme elle. Au programme, sport, soins du corps, nourriture, tâches quotidiennes façon colosse des montagnes. Malheureusement, n’est pas Yéti qui veut…