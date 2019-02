Le Loup qui voulait explorer les fonds marins - Loup

Loup et Louve ont passé la matinée à écouter les histoires de Gros-Louis sur Oleg le Rouge. Il va explorer les fonds marins pour trouver le fameux trésor du célèbre pirate ! Guidé par Louve à la radio et grace à son scaphandre, Loup va avoir de belles frayeurs : tantôt pincé par un crabe, emporté par une raie, ou encore attaqué par un poisson pêcheur... Aïe ! Mais tout est vite oublié devant l'épave géante d’Oleg le Rouge et le vrai trésor n'est peut-être pas celui que Loup attendait...