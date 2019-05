Le Loup qui voulait faire de l'Art - Loup

En voyant Titi dans une posture sublime, éclairée magnifiquement par un halo de lumière, Loup est pris d’une envolée créative : par tous ses poils de Loup il va être artiste ! Et son modèle sera Titi bien sûr ! Loup tente peinture, sculpture, et autres arts inspirés, sauf qu’on ne s’improvise pas artiste. Aveuglé par son génie créatif, il ne réalise pas que ses oeuvres ne sont pas à l’avantage de son modèle… Et énerver un Yéti, ce n’est pas une bonne idée !