Envie d’aller sur la Lune ? De devenir cascadeur ? D’être un géant ? De découvrir des contrées inconnues ? D’attraper un bout d’arc-en-ciel ? De voler ? D’être le Roi de la Forêt ? Loup ne recule devant aucun défi, il A TOUJOURS UNE ENVIE ET MILLE IDÉES POUR LUI DONNER VIE ! Son désir d’aventure, d’expérience et d’émotion n’est jamais tari… Et comme il déborde d’imagination, il sait instantanément comment réaliser son rêve ou son idée… Avec Loup, TOUT est possible ! Même le pire…