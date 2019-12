Lucky - Lucky

Lucky McSweeney est un jeune lutin poursuivi par une épouvantable malchance, après qu’un dragon a volé le chaudron d’or de sa famille il y a des années. Le jeune farfadet ne supporte plus cette situation. Il est prêt à tout pour y remédier. Lors d’une sortie scolaire au manoir de l’homme le plus chanceux et le plus mystérieux de Fortune City, Harry Houlihan, Lucky découvre un chaudron d’or qui lui est familier. Ne serait-ce pas celui de sa famille ? Avec ses 3 meilleurs amis, une elfe, un gentil géant et un gremlin, Lucky élabore le plan parfait pour récupérer l’or des McSweeney.