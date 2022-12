Lycée Toulouse-Lautrec

Séries & Fictions

"Lycée Toulouse-Lautrec" raconte la vie d’un lycée pas comme les autres. Un lycée qui accueille des élèves en situation de handicap, comme Marie-Antoinette, une pétillante tétraplégique, ou Charlie, atteinte d’une tumeur au cerveau. Mais aussi des élèves valides, comme Victoire, une jeune adolescente contrainte d’intégrer cet endroit hors norme pour suivre son frère et qui va, bien que réfractaire au départ, dépasser peu à peu ses préjugés. Elle va y découvrir l’amitié, l’amour, la solidarité mais aussi l'humour, le courage et la force de tous ses camarades, ainsi que la dévotion et l’altruisme des parents et du corps enseignant.