Lycée Toulouse Lautrec - S01 E01 - La chute

Victoire arrive dans son nouveau lycée et y rencontre ses nouveaux camarades, Marie-Antoinette, Reda, Charlie, Hugo, Corto, Roxana, Maëlle et Jean-Philippe. Déstabilisée par son nouvel environnement, elle se moque des élèves sur les réseaux et s’attire les foudres de ses camarades.