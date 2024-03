Avant-première - Lycée Toulouse-Lautrec - S02 E03 - Le dilemme

Les cours ont repris au lycée Toulouse-Lautrec pour Victoire et sa bande. Une reprise un peu particulière puisque corps enseignant et élèves sont toujours en deuil suite au décès de Charlie. Mais le cours de la vie doit reprendre… Une vie rythmée par les soins, les séances kiné, la gestion de la douleur, l’apprentissage de l’autonomie, le choix de subir ou non une opération risquée, les conflits avec les parents, une nouvelle arrivante avec un fauteuil dernier cri mais aussi des histoires de cœur qui naissent ou se cachent et des amitiés profondes qui se tissent. Le tout avec l’humour et l’audace qui caractérisent cette bande d’ados.