Lycée Toulouse Lautrec - S01 E03 - Le doute - Premières minutes

Après l’excursion catastrophique de la bande, les sentences tombent pour Victoire et la menace qui plane sur le lycée s’intensifie. L’inspecteur veille et ne laissera rien passer. Entre-temps, Maëlle et Corto se rapprochent et Jules s’inquiète de l’issue du conseil de discipline de Victoire.