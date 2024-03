Lycée Toulouse-Lautrec - S02 E02 - Le déni

Feuillate et Lespic enquêtent sur le vol de médicaments. Lors d’un moment de confusion, Reda et Marie-Antoinette s’embrassent, tandis qu’Alice se renseigne sur une opération expérimentale. De son côté, Roxana qui commençait à s’habituer à sa nouvelle vie en autonomie, chute et se blesse.