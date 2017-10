M Pokora, bientôt le rêve américain ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

L'American Dream de M Pokora ne fait que commencer. A 32 ans, le beau gosse qui cartonne dans le monde entier n'a jamais caché sa passion pour les Etats-Unis. A 20 ans, lorsque sa carrière décolle, il arbore un look typique des rappeurs américains, allant même jusqu'à réaliser ses clips aux Etats-Unis. Fan de Michael Jackson de la première heure, le jeune strasbourgeois et coach de The Voice Kids a les mêmes rêves, 12 ans plus tard. Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, l'interprète de Comme d'Habitude a confié être prêt à vivre dans l'autre continent. "J’aimerais m’y installer bien sûr. J’y ai déjà vécu en 2007 pour mon album anglais. Je me vois bien vivre aussi entre Paris et Los Angeles. Ainsi, j’aurais deux modes de vie différents. Ça tombe bien puisque je suis quelqu’un qui déteste la routine. Los Angeles, j’aime la ville, le climat, le basket, le baseball, le foot américain, le hockey et les nombreux concerts. Là-bas, Il y a toujours quelque chose qui se passe. C’est une ville qui vit", avoue-t-il.

En revanche, pas question pour le blondinet de faire carrière aux States. "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède. A l'époque j'ai fait un album anglais, mais ce n'était pas spécialement pour cartonner aux Etats-Unis. Maintenant, si cela avait été le cas, cela aurait été génial. Mais je suis très bien ici. Si cela peut continuer ainsi jusqu’à la fin de mes jours, tant mieux", avoue-t-il. Que ses fans se rassurent ! M Pokora, qui a touché le coeur des français au fil des années ne comptent pas abandonner sa Poko Team de sitôt. Preuve en est, son rêve le plus fou est celui de milliers de chanteurs français : faire un jour le Stade de France. "Pour un chanteur, c’est quelque chose d'incroyable. Mais j'ai aussi d'autres rêves". Ceux-là, ils les gardent pour lui et son public, bien sûr.

M Pokora a enregistré son clip Alexandrie, Alexandra à Miami, aux Etats-Unis :