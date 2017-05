M Pokora réalise le rêve d’une enfant malade

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Elle voulait assister au concert de son idole M Pokora, mais ses problèmes respiratoires ne lui permettaient pas. Devant l’appel émouvant de sa maman sur Twitter et Facebook, la star n’a pas résisté et lui a répondu.

Les rêves peuvent devenir réalité. M Pokora a réalisé celui d’une petite fille malade qui rêvait d’assister au concert de sa star préférée, M Pokora. Le chanteur et coach dans la saison 6 de The Voice est actuellement en tournée dans toute la France dans le cadre de la sortie de son album My Way pour rencontrer ses fans. Le 18 mai prochain il se produira en Auvergne tout près de chez la petite Louna. Malheureusement, en raison de ses problèmes de santé, la petite fille ne pouvait pas se déplacer jusqu’à la salle de spectacle. Sur Twitter et Facebook, la maman de la petite fille a partagé une photo de la petite fille. Sur cette photo, on peut lire : " Je voudrais que ce message voyage jusqu’à M Pokora pour recevoir un message vidéo… Alors à vos partages, je ne peux voyager".

Grâce la communauté de M Pokora et à un fabuleux élan de générosité, le message de la petite Louna a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et d’Internet pour parvenir jusqu’à la star. Et bonne nouvelle, la petite fille a enfin pu réaliser son rêve et avoir un mot de son idole en vidéo. Les yeux rougis par des larmes de bonheur, Louna semble plus heureuse que jamais. M Pokora est définitivement un homme au grand cœur.