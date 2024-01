Ma deuxième mère - Partie 1

Rose a été adoptée bébé par la famille Miller. Aujourd'hui,elle va fêter ses 18 ans et elle aimerait retrouver ses parents biologiques. Alors que sa mère, Zara, prend assez mal la nouvelle, Rose fait la rencontre de Hayley, la nouvelle conseillère d'orientation du lycée, qui lui propose de l'aider dans ses recherches. Rose et Hayley deviennent très proches. Trop, de l'avis de Zara. Alors que Zara exige que Hayley ne s'approche plus de sa fille, celle-ci lui répond qu'elle est la véritable mère de Rose...