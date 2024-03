Ma famille sous surveillance

Comme nombre de parents, Mara et Scott doivent jongler entre leurs vies professionnelles, leurs deux filles et les tâches domestiques. Ils se retrouvent régulièrement submergés malgré l'aide de Rachel, leur jeune et jolie nourrice, adorée par toute la famille. Après une tentative de cambriolage, le couple décide d'installer un système sophistiqué de surveillance et d'assistance pour simplifier leur quotidien. Disposant à nouveau de temps libre, Mara et Scott envisagent de se passer progressivement des services de leur nounou. Mais Rachel ne l'entend pas de cette oreille, d'autant que son implication au sein de la famille est bien plus importante qu'elle n'y paraît...