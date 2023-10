Ma femme, ma fille, 2 bébés

Comédie • Famille

Pour Antoine, c’est sûr, le plus dur est derrière lui : finies les couches-culottes, les otites et la varicelle maintenant que sa fille, Chloé, a 16 ans. Finies les traites maintenant que le restaurant est payé. Il va enfin pouvoir, avec sa femme Emma, profiter de la vie…Sauf que contre toute attente sa femme et sa fille tombent enceintes en même temps !