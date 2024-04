Ma fille dans les bras d'un tueur

Jessica, une mère célibataire voit sa fille Tessa entamer une relation amoureuse avec un homme plus âgé. Inquiète, elle lui demande de mettre fin à cette relation. Tessa refuse farouchement et mère et fille s’éloignent. Après avoir tenté de les séparer elle-même, Jessica comprend que cet homme est encore plus dangereux qu’elle ne l’appréhendait. Elle va devoir tout mettre en œuvre pour sauver Tessa.